Nouvel an cabaret Ovation Saint-Pierre-des-Corps Saint-Pierre-des-Corps Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Pierre-des-Corps

Nouvel an cabaret Ovation Saint-Pierre-des-Corps, 31 décembre 2022, Saint-Pierre-des-Corps. Nouvel an cabaret Ovation

13 Rue du 11 Avril 1944 Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire

2022-12-31 20:00:00 – 2023-01-01 02:00:00 Saint-Pierre-des-Corps

Indre-et-Loire Saint-Pierre-des-Corps 75 EUR Venez fêter avec toute l’équipe du cabaret OVATION la saint Sylvestre !

Repas par Chevalier Traiteur / Christian Gabriel (ventriloque) / Revue Cabaret Ovation / Soirée Dansante

Et profitez pour la première fois du Brunch du 1er Janvier 2023 !

Un programme exceptionnel en collaboration avec Martial Production ! Venez fêter avec toute l’équipe du cabaret OVATION la saint Sylvestre !

Repas par Chevalier Traiteur / Christian Gabriel (ventriloque) / Revue Cabaret Ovation / Soirée Dansante

Et profitez pour la première fois du Brunch du 1er Janvier 2023 !

Un programme en collaboration avec Martial Production ! contact@cabaret-ovation.com +33 2 47 44 06 74 https://www.cabaret-ovation.com/soiree-31-decembre-2021/ Saint-Pierre-des-Corps

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Pierre-des-Corps Autres Lieu Saint-Pierre-des-Corps Adresse 13 Rue du 11 Avril 1944 Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire Ville Saint-Pierre-des-Corps lieuville Saint-Pierre-des-Corps Departement Indre-et-Loire

Nouvel an cabaret Ovation Saint-Pierre-des-Corps 2022-12-31 was last modified: by Nouvel an cabaret Ovation Saint-Pierre-des-Corps Saint-Pierre-des-Corps 31 décembre 2022 13 Rue du 11 Avril 1944 Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire Indre-et-Loire Saint-Pierre-des-Corps

Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire