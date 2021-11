Saint-Pierre-des-Corps Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire, Saint-Pierre-des-Corps Nouvel an cabaret Ovation Saint-Pierre-des-Corps Saint-Pierre-des-Corps Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire Saint-Pierre-des-Corps 190 EUR 190 La Soirée du 31 Décembre 2021 du Cabaret Ovation® inclut votre accueil dès 20h par les artistes du Cabaret, l'apéritif au Champagne, le Pré-Show par les 13 artistes & techniciens du Cabaret Ovation®, du Close-Up à table Par Yann Le Briéro, le repas du 31 (élaboré par Chevalier Traiteur) suivi de la Revue « ORA » de 22h30 à minuit, Le décompte de la nouvelle Année et Une soirée dansante Jusqu'à 4h du matin. contact@cabaret-ovation.com +33 2 47 44 06 74 https://www.cabaret-ovation.com/soiree-31-decembre-2021/

