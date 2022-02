Nouvel An Berbère -Yennayer 2002-2972 Centre socio-éducatif Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Centre socio-éducatif, le samedi 19 février à 19:00

L’associaiton Convergences vous convie pour son Nouve An Berbère Yennayer 2022-2972. Au programme la troupe traditionnelle de musiciens Cherif, animation musicale avec chants et danses berbères avec Sorif et Wiladj, le Ballet Berbère, soirée dansante avec DJ Atlas Soirée avec repas : couscous deux viandes, dessert (fruits), thé ou café et pâtisseries orientales Tarifs : 20€ pour les adhérentes de l’association, 25€ pour les non-adhérents, 8€ pour les enfants de moins de 10 ans Réservation auprès de l’association au 06.11.20.65.44

par l’association Convergences Centre socio-éducatif 10, rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

