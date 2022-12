Nouvel an au Trinquet de Soorts le 1er Janvier 2023 Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor OT Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

Soorts-Hossegor

Nouvel an au Trinquet de Soorts le 1er Janvier 2023 Soorts-Hossegor, 21 juin 2023, Soorts-Hossegor OT Hossegor Soorts-Hossegor. Nouvel an au Trinquet de Soorts le 1er Janvier 2023 Avenue du Centre Le Trinquet Soorts-Hossegor Landes Le Trinquet Avenue du Centre

2023-06-21 12:00:00 – 2023-01-01

Le Trinquet Avenue du Centre

Soorts-Hossegor

Landes Soorts-Hossegor Mieux que le soir du 31… venez célébrer la nouvelle année le dimanche 1er janvier !!! Nous vous attendons à partir de midi pour une journée festive !! ▪ TAPAS ET PINTXOS EN CONTINU

▪ MUSIQUE EN LIVE

▪ SELECTION DE VIN DU NOUVEL AN 35€ sur réservation au 05 58 70 91 54 (places limitées !!) Venez célébrer la nouvelle année au Trinquet de Soorts-Hossegor ! +33 5 58 70 91 54 le trinquet

Le Trinquet Avenue du Centre Soorts-Hossegor

dernière mise à jour : 2022-12-08 par OT Hossegor

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soorts-Hossegor Autres Lieu Soorts-Hossegor Adresse Soorts-Hossegor Landes OT Hossegor Le Trinquet Avenue du Centre Ville Soorts-Hossegor OT Hossegor Soorts-Hossegor lieuville Le Trinquet Avenue du Centre Soorts-Hossegor Departement Landes

Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor OT Hossegor Soorts-Hossegor Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soorts-hossegor-ot-hossegor-soorts-hossegor/

Nouvel an au Trinquet de Soorts le 1er Janvier 2023 Soorts-Hossegor 2023-06-21 was last modified: by Nouvel an au Trinquet de Soorts le 1er Janvier 2023 Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor 21 juin 2023 Avenue du Centre Le Trinquet Soorts-Hossegor Landes OT Hossegor Soorts-Hossegor Landes Landes Soorts-Hossegor

Soorts-Hossegor OT Hossegor Soorts-Hossegor Landes