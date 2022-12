Nouvel An au Tremargad’Kafe | Soirée Prohibition Trémargat Trémargat Trémargat Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Nouvel An au Tremargad'Kafe | Soirée Prohibition Tremargad Kafe Trémargat Côtes-d'Armor

2022-12-31 23:00:00 – 2023-01-01 04:00:00

Trémargat

Côtes-d’Armor Trémargat La soirée du Nouvel An au Tremargad’Kafe aura pour thème la prohibition. Tenue d’époque exigée ! DJ Set des Enfants Terribles (Hélène Dubois et Tanguy Le Cras).

De 23h à 04h. Entrée libre. Org. La Pépie +33 2 96 36 51 81 https://tremargat-cafe.com/ Trémargat

