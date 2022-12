Nouvel An au Château de Fontanges Onet-le-Château Onet-le-Château Onet-le-ChâteauOnet-le-Château Catégories d’évènement: Aveyron

Aveyron Route de Conques Onet-le-Château Aveyron 65 EUR Onet-le-Château Découvrez le menu du nouvel an juste ici : https://bit.ly/chateaudefontanges-noel2022 – Disponible uniquement le 31 décembre.

TARIF : Soirée dansante et menu du nouvel an : 65€.

Réservation obligatoire. Places limitées : reception@chateaudefontanges.com

« Le chopin du Boogie », Fabrice Eulry, vous embarque pour un nouvel an qui swing ! Une soirée dansante accompagnée d'un menu spécial pour une soirée haute en saveurs et rythmée!

