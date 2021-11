Arreau Arreau Arreau, Hautes-Pyrénées Nouvel an Arreau Arreau Arreau Catégories d’évènement: Arreau

Hautes-Pyrénées

Nouvel an Arreau Arreau, 31 décembre 2021, Arreau. Nouvel an Arreau salle du terminus ARREAU Arreau

2021-12-31 19:30:00 19:30:00 – 2022-01-01 salle du terminus ARREAU

Arreau Hautes-Pyrénées Arreau EUR 3 3 Nouvel an 2022 à Arreau. 19h30 : apéritif animé apr le groupe « Les Acoustiques Anonymes » . 21h30 : Repas . 0h30 Bal de la nouvelle année. +33 7 50 63 39 02 salle du terminus ARREAU Arreau

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Arreau, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arreau Adresse salle du terminus ARREAU Ville Arreau lieuville salle du terminus ARREAU Arreau