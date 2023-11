NOUVEL AN – ALL NIGHT SWING La Marbrerie Montreuil Catégories d’Évènement: ile de france

de 22h00 à 05h00

.Tout public. payant Prévente : 30 EUR

Élèves Swingydibop : 25 EUR

Sur place : 35 EUR

CONCERT / DJ SET / SWING Célébrez le Nouvel An à La Marbrerie ! Venez faire la fête toute la nuit et accueillir 2024 avec style ! Musique Swing Toute la Nuit ! Préparez-vous pour une soirée électrisante avec notre Quintet Spécial Passage en 2024, “Five Star Swing” : ► Vincent Simonelli à la guitare ► Joe Santoni à la trompette et au chant ► Jean Baptiste Franc au piano ► John Dufosse à la contrebasse ► Johathan Gomis à la batterie ► Et plus encore ! Un DJ sera là pour continuer la fête ! Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle à La Marbrerie, Montreuil. Venez swinguer avec nous et accueillez 2024 en musique et en danse! La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Montreuil Contact : https://lamarbrerie.fr/nouvel-an-all-night-swing/ https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/31-12-2023-22-00-all-night-swing

