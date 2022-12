Nouvel An à l’Antre II Aire-sur-l’Adour, 31 décembre 2022, Aire-sur-l'Adour .

Nouvel An à l’Antre II

64 Avenue du 4 Septembre Aire-sur-l’Adour Landes

2022-12-31 19:00:00 – 2023-01-01 02:00:00

Aire-sur-l’Adour

Landes

EUR 19 L’antre II vous accueille le soir du réveillon du Nouvel An pour fêter l’entrée en 2023 tous ensemble !

Laissez-vous tenter par notre menu du soir et venez nombreux

Planche à 19,50€ :

– chou farci à la purée de patate douce au curcuma et poivre noir avec dès de poulet sautés

– la végète : crème à l’ail et artichauds marinées

– feuilleté croustillant au cèpe et foie gras

– brioche maison au noix garnie au fromage de chèvre et épinards, nappé au miel

– demi-avocat : ceviche de cabillaud, avocat, citron vert, oignon rouge et gingembre

Dessert 8€ :

planteur revisité : biscuite cuillère maison au rhum, ananas frais, banane caramélisée et son sorbet de goyave crème au citron vert

+33 5 58 46 10 36

antre ii

Aire-sur-l’Adour

