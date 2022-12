Nouvel an à la Pimenterie Saint-Point Saint-Point Saint-Point Catégories d’évènement: Saint-Point

Saône-et-Loire

Nouvel an à la Pimenterie 1789 Route du Lac La Pimenterie Saint-Point Saône-et-Loire

2022-12-31 – 2023-01-01

2022-12-31 – 2023-01-01

La Pimenterie 1789 Route du Lac

Saint-Point

Saône-et-Loire Saint-Point Une soirée pour fêter le nouvel an à la Pimenterie, ça vous dit? Nous vous attendons à partir de 19h à la Pimenterie Et comme le jour de l’an c’est dans le partage et la convivialité, nous vous proposons d’amener quelque chose à manger et à boire. Miam ! Un dj ? pourquoi faire ? Pour que chacun soit satisfait sur la piste, nous vous proposons de nous envoyer MINIMUM 5 morceaux de votre choix, pour créer une super playlist ! Vous l’avez donc compris, au programme : repas partagé / apéro , dancefloor et pour ceux qui ne souhaitent pas danser, espace au calme avec des jeux Réservez vite pour la soirée de l’année ! Nouvel an à la Pimenterie La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point

