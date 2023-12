Nouvel An 2024 : 20 mille lieues sous FMR Le Point Ephémère Paris, 31 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 31 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

Tout public.

Sur place : 25 EUR

Late : 25 EUR

Sur place avant 22h : 15 EUR

Early bird (avant 22h) : 12 EUR

Nouvel An 2024 : 20 mille lieues sous FMR

Dimanche 31 décembre 2023

20h – 05h

Envie d'évasion et d'aventure ? Le 31 décembre prochain, on vous propose une soirée dont vous serez les héroïnes et les héros ! Pour célébrer la nouvelle année, Point Éphémère fera de vous des explorateurs, et vous fera plonger au sein d'une grande fête aquatique, et d'une cité perdue dans les eaux profondes

DJ sets, karaokés, jeux, drag-show, performances (…) : la programmation arrive très bientôt, et on vous promet que la fête sera belle, longue et pleine de surprises

LA PROG

La prog arrive très très bientôt !

BILLETTERIE

Early bird (avant 22h) : 12€

Regular : 20€

Late : 25€

Sur place avant 22h : 15€

Sur place regular : 25€

https://link.dice.fm/J38bb6d20493

INFOS PRATIQUES

POINT ÉPHÉMÈRE

200 Quai de Valmy • 75010 Paris

Tél 01 40 34 02 48 • Fax 01 40 34 02 58

Tél restaurant : 01 40 34 04 06

Accès

Métro Jaurès (lignes 5, 2 et 7 bis) • Louis Blanc (ligne 7)

Bus 26 /46 / 48

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Contact : https://www.facebook.com/events/3674310012830829 https://www.facebook.com/events/3674310012830829 https://link.dice.fm/J38bb6d20493

Nouvel An 2024 : 20 mille lieues sous FMR