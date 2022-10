Nouvel an 2022/2023 All inclusive Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

Nouvel an 2022/2023 All inclusive Charleville-Mézières, 31 décembre 2022, Charleville-Mézières. Nouvel an 2022/2023 All inclusive

Charleville-Mézières

2022-12-31 – 2022-12-31 Charleville-Mézières Ardennes 50 50 EUR 75 Forest Avenue 75 avenue Forest avenue Charleville-Mézières Diner SANS SPECTACLE avec Dj GiovanniRepas en buffet :Assiette gourmande, saumon mariné & citronChouquette de foie gras maison, terrine de saint jacques , crevette en bouquet jambon de serrano au poivrePot au feu de saumon & crevette, beurre blanc et riz parfumé, fondu de poireauOU Fricassé de sanglier de nos forêt, champignon des bois, châtaigne & gratin de pomme de terreOU Blanquette de volaille festive, velouté crémeux au vin jaune, julienne de légumes panachéPalette de fromage & jeune pousseFarandole des desserts au choixPlateau de petit fours sucré, profiterole sauce chocolat, salade de fruit frais, gâteau de la nouvelle année, mousse chocolat maison, glace au choixCafé et soupe à l’oignon en libre-servicePain au chocolat et croissantVin & champagne à discrétionEn cas de multiple réservation pour une table, indiquez bien dans la case observation le nom de la précédente réservation afin de vous réunir ! +33 3 24 55 00 00 https://www.75forestavenue.com/evenements/la-nuit-de-la-saint-sylvestre Charleville-Mézières

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières Autres Lieu Charleville-Mézières Adresse Ville Charleville-Mézières lieuville Charleville-Mézières

Nouvel an 2022/2023 All inclusive Charleville-Mézières 2022-12-31 was last modified: by Nouvel an 2022/2023 All inclusive Charleville-Mézières Charleville-Mézières 31 décembre 2022

Charleville-Mézières