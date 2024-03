Nouvel accrochage des collections: Voyages Rue Mathieu Lalanne Pau, vendredi 22 mars 2024.

Nouvel accrochage des collections: Voyages Rue Mathieu Lalanne Pau Pyrénées-Atlantiques

Le musée des beaux-arts présente pour un an, un nouveau parcours au sein de ses collections.

Cet accrochage propose de se pencher de manière non exhaustive sur la question du voyage des artistes, les conditions et le contexte de leurs déplacements ainsi que sur les raisons qui les ont conduits de manière volontaire ou contrainte à parcourir le monde tout au long de l’Histoire. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 11:00:00

fin : 2025-03-23 18:00:00

