Paris Musée des Plans-reliefs Paris Nouvel accrochage autour du plan-relief de Toulon Musée des Plans-reliefs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nouvel accrochage autour du plan-relief de Toulon Musée des Plans-reliefs, 18 septembre 2021, Paris. Nouvel accrochage autour du plan-relief de Toulon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Plans-reliefs

Ce nouvel accrochage comporte des panneaux présentant l’histoire de la ville illustrés par nos archives, ainsi qu’une vidéo retraçant le siège de Toulon en 1793 par les armées révolutionnaires françaises, menées en partie par le jeune Napoléon Bonaparte.

Tout public. Sans inscription. Rendez-vous directement au 4e étage de l’Hôtel des Invalides (entrée Orient).

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du bicentenaire de la mort de Napoléon, découvrez une nouvelle médiation autour de la maquette de Toulon (1796-1800). Musée des Plans-reliefs Hôtel national des Invalides 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée des Plans-reliefs Adresse Hôtel national des Invalides 75007 Paris Ville Paris lieuville Musée des Plans-reliefs Paris