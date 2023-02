NOUVEAUX VOISINS ESPACE CULTUREL BORIS VIAN, 13 mai 2023, LES ULIS.

NOUVEAUX VOISINS ESPACE CULTUREL BORIS VIAN. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 20:30 (2023-05-13 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

NOUVEAUX VOISINSÀ l’occasion d’un atelier autour de la chanson dans un centre d’accueil pour migrants d’Ivry-sur-Seine, Merlot, en collecteur et glaneur d’images et de sons, s’installe finalement un peu plus longtemps que prévu. Le docu-concert qui en résulte restitue une rencontre les yeux dans les yeux, presque sans mots, où seules les émotions et la musique créent le lien, où chaque visage raconte un pays, un exode, un sentiment. Sous forme de portraits, ici pas de discours, on laisse la place à l’imagination du spectateur sans lui donner trop d’informations, juste un ressenti bref et intense. Un peu comme lors d’une première rencontre. Un regard humain et joyeux sur nos nouveaux voisins. « Chaque portrait vidéo renferme une rencontre, une histoire, un paysage. Chaque visage raconte un pays, un exode, un sentiment : la joie, la violence, la tendresse, la mélancolie, la nostalgie, la foi… » N° téléphone accès P.M.R.: 01 69 29 34 91

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN LES ULIS ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE Essonne

NOUVEAUX VOISINS

À l’occasion d’un atelier autour de la chanson dans un centre d’accueil pour migrants d’Ivry-sur-Seine,

Merlot, en collecteur et glaneur d’images et de sons, s’installe finalement un peu plus longtemps que prévu.

Le docu-concert qui en résulte restitue une rencontre les yeux dans les yeux, presque sans mots, où seules les émotions et la musique créent le lien, où chaque visage raconte un pays, un exode, un sentiment. Sous forme de portraits, ici pas de discours, on laisse la place à l’imagination du spectateur sans lui donner trop d’informations, juste un ressenti bref et intense. Un peu comme lors d’une première rencontre. Un regard humain et joyeux sur nos nouveaux voisins.

« Chaque portrait vidéo renferme une rencontre, une histoire, un paysage.

Chaque visage raconte un pays, un exode, un sentiment : la joie, la violence, la tendresse, la mélancolie, la nostalgie, la foi… »

N° téléphone accès P.M.R.: 01 69 29 34 91

.23.0 EUR23.0.

Votre billet est ici