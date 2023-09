PRAd’A Nouveaux locaux de l’Ordre Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges PRAd’A Nouveaux locaux de l’Ordre Limoges, 13 octobre 2023, Limoges. PRAd’A 13 et 14 octobre Nouveaux locaux de l’Ordre Gratuit. Entrée libre. Organisé par le 308 Maison de l’Architecture associé à l’Ordre des Architectes et aux Maisons de l’Architecture de Nouvelle-Aquitaine, le Palmarès régional d’architecture en Nouvelle-Aquitaine [PRAd’A] promeut la production architecturale, urbaine et paysagère dans la région, à travers notamment cette exposition itinérante 2022 intitulée Le pop-up store du [PRAd’A]. Nouveaux locaux de l’Ordre 41 rue des Tanneries, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

