Nouveaux horizons Aix-en-Provence, 3 novembre 2022, Aix-en-Provence.

Nouveaux horizons

2022-11-03 – 2022-11-06

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

Ils rassemblent la nouvelle génération de compositeurs et de musiciens prometteurs du moment, lors de concerts qui mêlent créations mondiales et œuvres du répertoire. Une pépinière de talents, 26 artistes, instrumentistes et compositeurs, en résidence pendant une semaine à Aix-en-Provence pour croiser leurs regards sur la musique d’hier et d’aujourd’hui.





Le 3 novembre à 20h :

● Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) quatuor pour hautbois en fa majeur, k. 370/368. Clémence de Forceville, violon / Violaine Despeyroux, alto / Maxime Quennesson, violoncelle / Gabriel Pidoux, hautbois

● Dai fujikura, creation mirage, solo pour hautbois Gabriel Pidoux, hautbois

● Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) quatuor pour piano no 1 et cordes en sol mineur, k. 478 Renaud Capuçon, violon Paul Zientara, alto Stéphanie Huang, violoncelle Guillaume Bellom, piano

● Sivan Eldar, création Dreams amongst her’s trio pour violon, soprano et percussions Shuichi Okada, violon Emmanuel Jacquet, percussions Marie-Laure Garnier, soprano.



Le 4 à 20h :

● Juan Arroyo, création Partita et Saeta, solo pour violon Clémence de Forceville, violon

● Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Andante avec cinq variations en sol majeur pour piano a 4 mains, k. 501. Jérémie Moreau, piano / Guillaume Bellom, piano

● Arthur Lavandier, création Incantation des amants, pièce pour 3 violons et 1 alto Clémence de Forceville, violon / Shuichi Okada, violon / Mairead Hickey, violon / Gérard Caussé, Alto

● Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) quintette a cordes Nº 4, K. 516 Clémence de Forceville, violon / Mairéad Hickey, violon / Violaine Despeyroux, Alto / Gérard Caussé, Alto / Stéphanie Huang, Violoncelle.



Le 5 à 15h :

● Charlotte Sohy, (1887-1955) Trois chants nostalgiques, op. 7. Marie-Laure Garnier, soprano / Célia Oneto Bensaid, piano

● Fabien Waksman création Hawking songs, cycle de mélodies pour soprano et piano / Marie-Laure Garnier, soprano / Célia Oneto Bensaid, piano

● Antonin Dvorak, (1841-1904) Piano Quartet No.2, Op.87 / Shuichi Okada, violon Gérard Caussé, Alto / Maxime Quennesson, Violoncelle / Jérémie Moreau, Piano

● Cassie Kinoshi Création Grey Cloud, Piece Pour 2 Violons, Alto, Violoncelle et Piano Clémence de Forceville, Violon / Mairéad Hickey, Violon / Violaine Despeyroux, Alto / Stéphanie Huang, Violoncelle / Célia Oneto Bensaid, Piano.



Le 5 à 20h :

● Zeynep Gedizlioglu Création New Work, (Titre Provisoire) Pièce pour violon et Piano. Renaud Capuçon, violon / Guillaume Bellom, Piano

● Francis Poulenc (1889-1963) Trio pour piano, hautbois et basson, Op.43 Gabriel Pidoux, Hautbois / Michaela Špačková, Basson / Guillaume Bellom, piano

● Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) quatuor pour piano no 2 et cordes en mi bemol majeur, k. 493 Renaud Capuçon, violon / Paul Zientara, alto Stéphanie Huang, violoncelle / Guillaume Bellom, piano

● Camille Durand-Mabire Création Quatuor pour piano, pièce pour trio à cordes violon, alto, violoncelle et piano Mairéad Hickey, violon / Paul Zientara, alto / Maxime Quennesson, violoncelle / Jérémie Moreau, piano.



Le 6 à 15 :

● Talia Amar Création Rage contre la lumière qui se meurt, pièce pour percussions et deux pianos Emmanuel Jacquet, percussions / Jérémie Moreau, piano / Guillaume Bellom, piano

● Camille Saint-Saëns, (1835–1921) Sonate pour basson et piano op. 168 Michaela Spackova, basson / Jérémie Moreau, piano

● Matthieu Stefanelli, Création Gaïa ou Le cri de la Terre, pièce pour basson, deux violons, deux altos, deux violoncelles et piano. Michaela Spackova, basson / Shuichi Okada, violon / Mairéad Hickey, violon / Paul Zientara, alto / Violaine Despeyroux, Alto / Stéphanie Huang, Violoncelle / Maxime Quennesson, Violoncelle / Célia Oneto Bensaid, Piano

● Johannes Brahms (1833–1955) 2 Gesänge, Op.91 Marie-Laure Garnier, Soprano / Gérard Caussé, Alto / Célia Oneto Bensaid, Piano

● Georges Enesco, (1881-1955) Octuor A Cordes En Ut Majeur Opus 7 Renaud Capuçon, Violon / Clémence De Forceville, Violon / Shuichi Okada, Violon / Mairéad Hickey, Violon / Paul Zientara, Alto / Violaine Despeyroux, Alto / Stéphanie Huang, Violoncelle / Maxime Quennesson, Violoncelle.

3e édition de Nouveaux Horizons, un festival faisant la part belle à la jeunesse. 5 concerts, 10 créations mondiales, un projet imaginé par Renaud Capuçon, Gérard Caussé et Dominique Bluzet, au Grand Théâtre de Provence

