Nouveaux espaces : l’Etang du Pontay peut-il devenir le futur Trianon de Rennes Métropole ? Jeu de Paume Rennes Rennes, samedi 3 février 2024.

Début : 2024-02-03 10:00

Fin : 2024-02-03 11:30

L'Etang du Pontay est un espace bucolique situé à proximité du moulin d'Olivet, la Villa McGregor et de plusieurs infrastructures sportives, associatives, culturelles et d'agrément de Saint-Grégoire.

En référence au patrimoine laitier de la commune, il a été proposé que ce lieu emblématique devienne le Trianon de Rennes Métropole.

Au commencement était le lait. Sa richesse a fait la notoriété de la laiterie Péré-Lehagre, puis fromagerie Catheline-Aubry et enfin la Société Laitière de Saint-Grégoire. Le lait dans tous ses états constitue un ensemble documentaire exceptionnel qui nous rappelle qu’une histoire d’un siècle et demi peut continuer à s’écrire aujourd’hui, en prenant place dans un urbanisme paysager de verdure, entre science et nature.

Rappelons que la tradition d’implanter une laiterie au sein d’une propriété royale est ancienne : Catherine de Médicis en avait fait installer une dans le parc du château de Fontainebleau, communément appelée la mi-voie. Plus tard, Louis XIV en fait construire une derrière la cour des cigognes de la Ménagerie royale de Versailles, pour sa petite-fille Marie-Adélaïde, duchesse de Bourgogne. Madame de Pompadour en équipe certaines de ses résidences, dont celle de Crécy-Couvé, et érige la consommation de laitages en véritable régime diététique aux vertus médicinales. Jean-Jacques Rousseau, dans La Nouvelle Héloïse, ajoute à la consommation de lait une connotation de pureté morale qui confortera la tendance.

Destinée à la dégustation de laitages au temps de Marie-Antoinette, la Laiterie de propreté, située au hameau de la Reine, a fait l’objet d’une importante restauration visant à redonner tout son raffinement à cette « fabrique » du XVIIIème siècle.

Cette conférence de prospective sera animée par les représentants de Saint-Grégoire Vie Créative, laboratoire d’idées citoyen pour réinventer la démocratie locale et redonner plus de pouvoir aux habitants.

Jeu de Paume Rennes 12 rue Saint-Louis à Rennes 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine