La crise sanitaire ne permettant pas, à l’heure actuelle, la reprise des conférences publiques selon le mode habituel à la médiathèque José Cabanis, Toulouse, nous vous proposons de reprendre nos rendez-vous mensuels en vidéoconférence (Zoom).

A cet effet, nous vous prions de trouver ci-dessous l’annonce de la prochaine conférence organisée par l’Académie de l’Air et de l’Espace en partenariat avec 3AF Midi-Pyrénées et la médiathèque José Cabanis, Toulouse, qui aura lieu en vidéo-conférence, le Mardi 30 mars à 18h00, sur le thème “Nouveaux designs pour les ailes d’avion du futur bioinspirées”, présentée par Marianna Braza, directrice de recherche au CNRS, Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse.

L’accès à cette conférence nécessite une inscription préalable via ce lien : https://academieairespace.com/evenement/nouveaux-designs-pour-les-ailes-davion-du-futur-bioinspirees-2/

