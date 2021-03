Paris LAB OCIRP AUTONOMIE Paris Nouveautés sur le Blog du Lab OCIRP Autonomie LAB OCIRP AUTONOMIE Paris Catégorie d’évènement: Paris

### FIRAH – Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap : ouverture des appels à projets 2021 En 2021, la FIRAH ouvre quatre appels à projets de recherche appliquée sur le handicap : * L’appel à projets Général de la Fondation est un appel à projets blanc ayant pour cette année 3 sujets prioritaires (mais non restrictifs) : l’éducation des enfants et jeunes handicapés du préscolaire jusqu’à l’enseignement supérieur ; l’exercice de la citoyenneté et de la représentation ; et le handicap dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19. * Parcours professionnels des personnes handicapées – Comment développer les compétences professionnelles ? en partenariat avec l’Agefiph. * L’intervention précoce : l’enfant handicapé, ses parents et les autres aidants, en partenariat avec Klésia et le CCAH. * Emploi accompagné & Handicap, avec Malakoff Humanis et le CCAH. Les recherches appliquées devront déboucher sur des résultats avec des retombées pratiques, utiles et utilisables par les personnes handicapées, leurs familles, les aidants, les professionnels… Elles proposeront aussi des livrables finaux permettant de transférer les connaissances produites vers ces acteurs de terrain. Pour cela, chacun de ces projets sera mis en œuvre en associant les savoir-faire de chercheurs et d’acteurs de terrain. **Clôture de la réception des lettres d’intention : 22 mars 2021**

