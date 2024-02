Nouveauté L’arrivée du train sous Napoléon III, en costume d’époque La Teste-de-Buch, mardi 6 août 2024.

Le train comme à la Belle Epoque ! Une découverte insolite et inattendue de l’histoire du second Empire de la ville de La Teste de Buch.

Minimum 8 personnes, maximum 20 personnes.

Sur réservation obligatoire. RDV sur le quai de la gare de La Teste de Buch, direction Bordeaux.

13 Rue Victor Hugo

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-latestedebuch.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 10:00:00

fin : 2024-08-06 12:00:00



