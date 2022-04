NOUVEAUTE – La chapelle vus ouvre ses portes ! Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Beauvais Oise 5 Identifiable au loin, inlassable source d’inspiration des photographes, la chapelle attire notre regard, impénétrable et inaccessible au public ! Avez-vous déjà remarqué ces monstres étranges qui la défendent jalousement depuis le bas du toit ? Quels secrets referme-t-elle ? Soyez les privilégiés d’un jour, franchissez son seuil et plongez-vous dans 900 ans d’histoire.

