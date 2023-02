Nouveauté – Costumes et maquillage pour enfants (association Angel) Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Catégories d’Évènement: Gironde

La Teste-de-Buch

Nouveauté – Costumes et maquillage pour enfants (association Angel) Rue Victor Hugo, 12 avril 2023, La Teste-de-Buch . Nouveauté – Costumes et maquillage pour enfants (association Angel) Office de Tourisme Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde Rue Victor Hugo Office de Tourisme

2023-04-12 – 2023-04-12

Rue Victor Hugo Office de Tourisme

La Teste-de-Buch

Gironde EUR Dans le cadre de l’Office de Tourisme, un atelier est proposé composé de maquillage, de costumes Moyen-Age confectionné sur place, suivi d’une balade en centre-ville à la découverte de l’Histoire de la Ville de La Teste de Buch.

Les parents doivent accompagner leurs enfants.

Le minimum de participant est de 4 et le maximum est de 10 Dans le cadre de l’Office de Tourisme, un atelier est proposé composé de maquillage, de costumes Moyen-Age confectionné sur place, suivi d’une balade en centre-ville à la découverte de l’Histoire de la Ville de La Teste de Buch.

Les parents doivent accompagner leurs enfants.

Le minimum de participant est de 4 et le maximum est de 10 +33 5 56 54 63 14 angel

Rue Victor Hugo Office de Tourisme La Teste-de-Buch

dernière mise à jour : 2023-02-08 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, La Teste-de-Buch Autres Lieu La Teste-de-Buch Adresse La Teste-de-Buch Gironde Rue Victor Hugo Office de Tourisme Ville La Teste-de-Buch lieuville Rue Victor Hugo Office de Tourisme La Teste-de-Buch Departement Gironde

La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la teste-de-buch /

Nouveauté – Costumes et maquillage pour enfants (association Angel) Rue Victor Hugo 2023-04-12 was last modified: by Nouveauté – Costumes et maquillage pour enfants (association Angel) Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 12 avril 2023 Gironde Office de Tourisme Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch

La Teste-de-Buch Gironde