Nouveauté – Balade sensorielle aux Prés Salés Ouest, 23 avril 2022, .

Nouveauté – Balade sensorielle aux Prés Salés Ouest

2022-04-23 – 2022-04-23

EUR 14 14 Le long des sentiers des Prés Salés Ouest, suivez Sandrine pour une balade sensorielle. Au plus proche de la faune et de la flore qui peuple ces paysages uniques ! Observez les animaux à l’aide de jumelles, dégustez des plantes sauvages comestibles et riches de ce lieu : la salicorne, menthe, mélisse… Sandrine vous livrera des recettes de cuisine à base de cette flore insolite et des conseils de santé naturels

La visite part à partir de 9 personnes et le maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch

Le long des sentiers des Prés Salés Ouest, suivez Sandrine pour une balade sensorielle. Au plus proche de la faune et de la flore qui peuple ces paysages uniques ! Observez les animaux à l’aide de jumelles, dégustez des plantes sauvages comestibles et riches de ce lieu : la salicorne, menthe, mélisse… Sandrine vous livrera des recettes de cuisine à base de cette flore insolite et des conseils de santé naturels

La visite part à partir de 9 personnes et le maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch

Le long des sentiers des Prés Salés Ouest, suivez Sandrine pour une balade sensorielle. Au plus proche de la faune et de la flore qui peuple ces paysages uniques ! Observez les animaux à l’aide de jumelles, dégustez des plantes sauvages comestibles et riches de ce lieu : la salicorne, menthe, mélisse… Sandrine vous livrera des recettes de cuisine à base de cette flore insolite et des conseils de santé naturels

La visite part à partir de 9 personnes et le maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch

office de tourisme la teste de buch

dernière mise à jour : 2022-04-21 par