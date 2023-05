Nouveauté ! Baby-visite au musée Bourdelle Musée Bourdelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Nouveauté ! Baby-visite au musée Bourdelle Musée Bourdelle, 10 mai 2023, Paris. Le mercredi 14 juin 2023

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 10 mai 2023

de 10h30 à 11h30

.Public enfants adultes. payant Plein tarif : 7 euros Tarif réduit : 5 euros A noter : il est nécessaire de réserver une place pour chaque adulte et enfant participant aux activités en famille Profitez d’une visite sensorielle et d’un temps de relaxation avec votre bébé (avant la marche) pour découvrir le musée Bourdelle. Une visite sensorielle et participative adaptée aux bambins accompagnés de leurs parents. La découverte toute en émotions et sensations des sculptures d’Antoine Bourdelle est suivie par un temps de relaxation qui se termine par la réalisation d’une mini sculpture, souvenir de la visite. En partenariat avec le MAM 2ème mercredi du mois à 10h30 Durée : 1h Pour les bébés avant la marche et leurs parents Porte bébé obligatoire et tenue souple vivement conseillée Thématiques : 10/05 : La danse des bébés 14/06 : Frimousse Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 Paris Contact : https://www.bourdelle.paris.fr 0184821455 eppm-bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=102015927127>mStepTracking=true

(c) ELODIE RATSIMBAZAFY Paris Musées Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée Bourdelle Adresse 18, rue Antoine Bourdelle Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Musée Bourdelle Paris

Musée Bourdelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Nouveauté ! Baby-visite au musée Bourdelle Musée Bourdelle 2023-05-10 was last modified: by Nouveauté ! Baby-visite au musée Bourdelle Musée Bourdelle Musée Bourdelle 10 mai 2023 Musée Bourdelle Paris Paris

Paris Paris