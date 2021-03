Ancenis-Saint-Géréon Espace Entreprendre en Pays d'Ancenis Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique NOUVEAUTÉ ATELIER-FORMATION : MAITRISER LES CLES DE LA VENTE Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique

NOUVEAUTÉ ATELIER-FORMATION : MAITRISER LES CLES DE LA VENTE Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis, 1 juin 2021-1 juin 2021, Ancenis-Saint-Géréon. NOUVEAUTÉ ATELIER-FORMATION : MAITRISER LES CLES DE LA VENTE

du mardi 1 juin au mercredi 23 juin à Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis

Venez participer aux ateliers-formations : 4 modules de 2h en e-learning et 2 jours en salle pour maitriser les clés de la vente. Vous allez aimer vendre ! **OBJECTIFS :** * Savoir concevoir sa stratégie commerciale

* Gagner en aisance et en efficacité dans la prospection

* Développer sa posture commerciale

* Maitriser des techniques de vente en face à face **MODALITÉS :** * **4 modules de 2h, en e-learning**, à suivre à la maison quand vous le souhaitez à partir du 15 mai o Module 1 : Les fondamentaux de la Vente

o Module 2 : Préparer ses rendez-vous

o Module 3 : Réussir le 1er contact

o Module 4 : Découvrir son client * **2 modules en présentiel à l’Espace Entreprendre le 1er juin et 23 juin de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.** o Atelier 1 – Mardi 1er Juin : De la Stratégie Commerciale au Plan d’Action

o Atelier 2 – Mercredi 23 Juin : Moi entrepreneur, 1er commercial de mon entreprise **_Limité à 10 participants – Gratuit – sur inscription préalable obligatoirement._** _Ces ateliers sont proposés par Ouvre-Boîtes 44 et animés par Karine Pasco de KAPYRUS et cofinancés par la COMPA._

Gratuit, sur inscription préalable avant le 5 mai auprès de l’Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis

Vous êtes un jeune entrepreneur ? Vous aimeriez gagner en aisance face à vos prospects ? Vous souhaitez devenir le commercial n°1 de votre entreprise ? Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon, 6 place Hélène Boucher, ZA de l’Aéropôle Ancenis-Saint-Géréon Ancenis Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-01T09:00:00 2021-06-01T12:30:00;2021-06-01T13:30:00 2021-06-01T17:00:00;2021-06-23T09:00:00 2021-06-23T12:30:00;2021-06-23T13:30:00 2021-06-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu Espace Entreprendre en Pays d'Ancenis Adresse Ancenis-Saint-Géréon, 6 place Hélène Boucher, ZA de l'Aéropôle Ville Ancenis-Saint-Géréon