NOUVEAUTÉ 2022 : JEU DE L'ANGUILLE

Mauges-sur-Loire

NOUVEAUTÉ 2022 : JEU DE L'ANGUILLE Mauges-sur-Loire, 13 avril 2022, Mauges-sur-Loire. NOUVEAUTÉ 2022 : JEU DE L'ANGUILLE Cap Loire 20 Rue d'Anjou (Montjean-sur-Loire) Mauges-sur-Loire

2022-04-13 – 2022-04-13 Cap Loire 20 Rue d’Anjou (Montjean-sur-Loire)

Prenez place sur l'immense plateau de jeu pour tester vos connaissances sur la Loire. Seul, entre amis ou en famille passez un moment convivial. Un jeu immense au sein du parc Cap Loire !

