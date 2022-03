NOUVEAUTÉ 2022 : À LA POURSUITE DES SOUVENIRS DE LOIRE À CAP LOIRE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

NOUVEAUTÉ 2022 : À LA POURSUITE DES SOUVENIRS DE LOIRE À CAP LOIRE Mauges-sur-Loire, 9 avril 2022, Mauges-sur-Loire. NOUVEAUTÉ 2022 : À LA POURSUITE DES SOUVENIRS DE LOIRE À CAP LOIRE Cap Loire 20 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire

2022-04-09 – 2022-04-09 Cap Loire 20 Rue d’Anjou

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire 7 7 EUR Seul ou à plusieurs, partez à l’aventure des souvenirs d’une petite fille de marinier. Équipé d’un sac à dos rempli d’outils, décryptez les indices et menez une enquête palpitante qui vous fera découvrir l’univers des bateliers de Loire. Grand jeu familial en autonomie adapté aux enfants à partir de 6 ans Animation à faire en famille. Une expérience de jeu unique rempli de surprise et de magie qui ne vous laissera pas indifférent. contact@caploire.fr +33 2 41 39 07 10 http://caploire.fr/ Seul ou à plusieurs, partez à l’aventure des souvenirs d’une petite fille de marinier. Équipé d’un sac à dos rempli d’outils, décryptez les indices et menez une enquête palpitante qui vous fera découvrir l’univers des bateliers de Loire. Grand jeu familial en autonomie adapté aux enfants à partir de 6 ans Animation à faire en famille. Cap Loire 20 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse Cap Loire 20 Rue d'Anjou Ville Mauges-sur-Loire lieuville Cap Loire 20 Rue d'Anjou Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

NOUVEAUTÉ 2022 : À LA POURSUITE DES SOUVENIRS DE LOIRE À CAP LOIRE Mauges-sur-Loire 2022-04-09 was last modified: by NOUVEAUTÉ 2022 : À LA POURSUITE DES SOUVENIRS DE LOIRE À CAP LOIRE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 9 avril 2022 maine-et-loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire