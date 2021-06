NOUVEAUTÉ 2021 : Permanences Avocats du Barreau de Nantes à l’Espace Entreprendre Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis, 9 juin 2021-9 juin 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

**Nouveauté à l’Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis** A travers l’Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis soutient le développement économique sur le territoire et la création d’entreprises dans tous les secteurs. A partir de janvier 2021, la COMPA développe son offre de service en proposant des rendez-vous « consultation d’information et d’orientation des avocats du Barreau de Nantes ». **Ces permanences permettent de rencontrer et d’échanger gratuitement avec des avocats en partenariat avec le Barreau de Nantes.** Ces rendez-vous ont pour but **d’informer sur les aspects juridiques liées à la création ou reprise d’une entreprise pour les projets de création de société commerciale**. L’avocat qui assure la permanence apportera des éléments de réponses fiables à certains questionnements. _A noter que sur ce temps court d’échanges, il ne sera pas possible de prévoir la relecture complète de tous les documents juridiques de l’entrepreneur (statuts, pacte d’associés, CGV…)._ _Au besoin, à l’issue du rdv, le porteur de projet peut être orienté vers une nouvelle consultation en dehors de l’Espace Entreprendre avec un avocat spécialisé ou vers un autre professionnel de l’accompagnement à la création d’entreprise._ Ces consultations sont possibles **un mercredi matin par mois** sur quatre plages horaires. **PROCHAINE DATE : Mercredi 9 JUIN – 8h30/9h30/10h30/11h30** **Ces rendez-vous sont gratuits et sur inscription auprès de l’Espace Entreprendre :** [**[espace.entreprendre@pays-ancenis.com](mailto:espace.entreprendre@pays-ancenis.com)**](mailto:espace.entreprendre@pays-ancenis.com) **ou 02 61 68 01 24 .**

Rendez-vous gratuits, sur inscription.

Consultation d’information et d’orientation des avocats du Barreau de Nantes

Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon, 6 place Hélène Boucher, ZA de l’Aéropôle Ancenis-Saint-Géréon Ancenis Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T08:30:00 2021-06-09T12:30:00