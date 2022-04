Nouveau : Venez à l’IMA apprendre l’arabe en chantant ! Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 01 juillet 2022

. payant Horaire : chaque vendredi de 18h30 à 20h30 Tarif : 420 € TTC Inscription : jusqu’au 21 février inclus

S’initier à la langue arabe ou se perfectionner… en chantant : pourquoi pas vous ? Débutant ou confirmé en chant comme en langue arabe, venez vous essayer aux cours de chant en langue arabe proposés par le Centre de langue de l’IMA. Cette première session se déroule du 11 mars au 1er juillet 2022. Les inscriptions sont ouvertes ! Institut du Monde Arabe 1 rue Fossés Saint Bernard 75005 Paris Contact : https://www.imarabe.org/fr/actualites/centre-de-langue-et-de-civilisation-arabes/2022/nouveau-venez-a-l-ima-apprendre-l-arabe

