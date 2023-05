NOUVEAU ! Tournoi FIFA 23 sur PS4 Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris NOUVEAU ! Tournoi FIFA 23 sur PS4 Bibliothèque Goutte d’Or, 6 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit Dès 8 ans Sur inscription Viens à la bibliothèque Goutte d’Or, t’amuser, jouer et affronter ton adversaire sur PS4, pour un tournoi FIFA 23. Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/

