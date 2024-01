Claudi ARIMANY Trio Nouveau Théâtre de Châtellerault Châtellerault, 10 février 2024, Châtellerault.

Claudi ARIMANY Trio Samedi 10 février, 20h30 Nouveau Théâtre de Châtellerault Plein tarif : 18€

Tarif adhérents : 13€

Tarif réduit : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:30:00+01:00

Claudi Arimany est né à Granollers (Barcelone). Il est considéré comme l’un des solistes espagnols les plus prestigieux avec à son actif une grande carrière internationale. Considéré par Jean Pierre Rampal comme l’un des plus grands flutistes de sa génération, ils ont été compagnons sur les scènes du monde entier.

Programme : « Flûtes, virtuosité et Bel Canto »

T. BOHM

Trois duos pour deux flûtes

1. « je voulais mon amour » (F. Mendelssohn)

2. « Chanson d’Automne » (F. Mendelssohn)

3. « Je t’aime parce que je dois t’aimer » (F. Lachner)

F. KUHLAU

Grand trio op.119 pour deux flûtes et piano

F. DOPPLER

Chant du berger Hongrois

G. ROSSINI

« La sérénade »

« Duo »

« Sonatine en un mouvement »

W.A. MOZART

De l’opéra « La flûte enchantée » trois arias arrangés par l’auteur :

« Viens colombe enchanteresse »

« Oh, je vois, tout est fini »

« Une fille ou une femme »

F. et C. DOPPLER – G. VERDI

Fantaisie et variation op.38 sur des motifs de l’opéra Rigoletto

Nouveau Théâtre de Châtellerault 21 rue chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.festival-automne-musical.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549854654 »}]

