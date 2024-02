Violette Records Session : The Reed Conservation Society + John Canning Yates Nouveau Studio Théâtre Nantes, vendredi 23 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-23 20:00 –

Gratuit : non 10 € Billetterie : helloasso.com

Concerts folk. Close West présente « Violette Records Session ». Créé en 2013 et basé entre Liverpool et Paris, Violette Records se fait remarquer en signant le retour discographique de l’icône Michael Head (The Pale Fountains, Shack). Le label continue à revendiquer une certaine intégrité artistique en égrenant les sorties remarquées : Studio Electrophonique, Alex Pester… Cette session sera l’occasion de découvrir les deux nouvelles sorties du label pour cette année 2024. The Reed Conservation Society (Paris) : Les orfèvres pop Stéphane Auzenet et Mathieu Blanc passent au français après trois remarquables EP’s anglophones avec un premier long format sur Violette intitulé « La société de préservation du roseau ». Avec le renfort entre autres de Yann Arnaud aux manettes et de l’étoile filante Natacha Tertone (sur « La nage indienne » et « Le mont de piété »), TRCS signe un premier album toujours marqué par une patte mélodique des plus habiles et un goût pour les somptueux arrangements. John Canning Yates (Liverpool) : Tout d’abord reconnu au sein de la formation Ella Guru et d’un remarqué premier et unique album « The First Album » en 2005, John Canning Yates se lance véritablement dans une aventure solo avec un disque qui sortira sur Violette en avril prochain. Il nous présentera donc en avant première « The Quiet Portraits », album qui proposera une écoute immersive comme un voyage à travers l’espoir, les rêves, la nostalgie, l’amour et la miséricorde.

Nouveau Studio Théâtre Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com: