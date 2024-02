Concert Binidu + Dj set Liza Liza Nouveau Studio Théâtre Nantes, jeudi 22 février 2024.

Binidu réunit depuis 2012 Vincent Dupas (My Name Is Nobody), Jérôme Vassereau et Jean-Baptiste Geoffroy (Pneu). Ils présentent leur 3e album, sur le label nantais Kythibong, dans lequel ils se réinventent à nouveau en abandonnant la batterie et les guitares électriques au profit de l’acoustique et des synthétiseurs modulaires.Pour poursuivre la soirée, Binidu et Biche Prod invitent l’artiste Liza Liza venue de Rennes. Co-fondatrice de la maison de disques féministe Cartelle, Liza Liza est également passeuse de disques : de la pop à la no-wave en passant par l’ambient, l’électronique, le post-punk, la synthpop…

