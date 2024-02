Sometime Nouveau Studio Théâtre Nantes, vendredi 2 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-02 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre

Exposition de Stéphane Fromentin (musique) et Primat (dessin) « Sometime » propose une vision intime et inconsciente de la représentation du temps et de son architecture : quand la musique rencontre le dessin. Une invitation donc à prendre son temps, un voyage aléatoire dans un espace sonore infini et des abstractions à l’encre noir. Les figures abstraites et primaires de Primat sont comme des cartes mentales contrastant avec l’espace sonore produit en direct, à l’infini et de manière aléatoire, par la « Sometimachine » de Stéphane Fromentin. Le dessin comme espace. La musique comme temps. Exposition du 24 janvier au 9 février 2024 :du lundi au vendredi de 14h à 17h

Nouveau Studio Théâtre Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com/