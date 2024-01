L’Animal du Temps – La Réciproque Nouveau Studio Théâtre Nantes, 26 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-26 14:00 – 15:00

Gratuit : non 8 € / 5 € réduit Billetterie : billetweb.fr

Théâtre/Musique. Des traces au sol. Un homme parle.Seul, il s’exprime. Doute et re-doute. Il se repose les questions millénaires ici reformulées en une écriture joueuse et profonde.La langue est un tableau. Les mots des couleurs et la syntaxe les pinceaux.Le théâtre de Novarina est une abstraction. Il interroge l’usage et la perception du langage. Sa faculté à traverser les corps et les pensées en s’inscrivant dans l’espace et dans le temps.Entendre ces mots est une joie. Joie à la fois enfantine et introspective tellement l’invention de l’auteur est sans bornes et nous met face aux mystères de notre propre parole.Dans un travail commencé ensemble il y a plus de 10 ans, le comédien et le musicien continuent à donner corps à ce monologue en lui rendant son évidence dans leur dialogue complice.Interprétation : David Jeanne-ComelloMise en scène et création sonore : Stéphane FromentinDiffusion : Jean-Marie LorvellecD’après « Le Discours aux animaux » de Valère Novarina Tout public à partir de 15 ans Durée : 1h Représentations du 25 au 27 janvier 2024 Page événement facebook

Nouveau Studio Théâtre Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com: