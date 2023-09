Il n’y aura pas de micro Nouveau Studio Théâtre Nantes, 9 septembre 2023, Nantes.

Il n’y aura pas de micro Samedi 9 septembre, 18h30 Nouveau Studio Théâtre 5 € / 3 € réduit

Réservation : 02 51 86 13 06 / resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com

Imaginé par TRAJECTOGRAPHIES – Jean-Philippe Derail & Thierry Grapotte, invités en carte blanche par VLAM Productions / Audrey Bodiguel

à partir de 19h, il y aura l’exposition cinématographique Derush – TERRESTRES autour de TERRESTRES, essai documentaire en cours de fabrication. De nos corps à nos maisons et au-delà, quelles relations entretenons-nous avec nos habitats ?

Il y aura le plaisir de vous accueillir autour du Bar à boire et à manger et à 21h il y aura un cinéma en plein air avec la projection du film HOME AND PLACES (59 min.) : Road Movie, en plein contexte de l’élection de Donald Trump, où il est question de maisons, de places et d’ancrages, de vulnérabilité et de menaces contemporaines.

Il y aura des échanges informels et, on l’espère, des rencontres.

Et, il n’y aura pas de micro.

Tout public à partir de 10 ans.

Page événement facebook

Nouveau Studio Théâtre 5 Rue du Ballet Nantes 44000

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T18:30:00+02:00 – 2023-09-09T19:30:00+02:00

Homes and places © Jean-Philippe Derail