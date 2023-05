Audio folks #2 – Festival mêlant récit et audio Nouveau Studio Théâtre, 17 mars 2023, Nantes.

2023-03-17

Horaire : 19:00 22:30

Gratuit : non 8 € / 5 € réduitpar soirée

Biche prod lance la deuxième édition de ce festival autour des liens entre les récits et le monde de l’audio, avec des créations sonores immersives et des performances, les 17 et 18 mars 2023. Vendredi 17 mars 2023 :19h30 – La mutation du jaguar bilingue – Conférence/performance de et avec Clément Vinette – 40 min.Au travers d’un récit de voyage intimiste qui pourrait sembler tout à fait classique voire ennuyeux, « La mutation du jaguar bilingue » tente volontairement de mêler le vrai et le faux d’un parcours touristique. 20h30 – Je vais m’appeler trou noir – Performance trans-média avec Sofian Jouini, Guillaume Bariou, Christophe Sartori, Hélène Dahéron – 40 min.Spécialement pour Audio Folks, Biche prod se lance dans une création éclair entre la conférence et la performance trans-média, à écouter au casque. Une enquête sur l’histoire de Black Hole et sur les traces de son film inachevé : « Les vies existentialistes d’un lutteur masqué mexicain ». 21h30 – Immensity of the territory – Road Movie musical avec Charles-Henry Beneteau, Christophe Havard, Anthony Taillard / Studio d’en Haut – 1h. »Immensity Of The Territory » met en scène l’imagerie symbolique d’une Amérique fantasmée avec un dispositif mêlant musique, vidéo et installation sonore. Sur scène, le trio abs(.)hum contrôle par ordinateur un corps de guitare greffé de moteurs, serveurs, bottlenecks, éléctroaimants… Samedi 18 mars 2023 :15h à 20h – Dans toi le déluge – Installation sonore de Colyne Morange et Vanessa Vallée / Stomach Company – séances d’écoute en continu.Dans une installation plastique et sonore, 3 salles / 3 ambiances, une invitation à plonger, au casque, dans les pensées intimes de plusieurs femmes qui mettent en scène leur relation à la sexualité. 20h30 – Je vais m’appeler trou noir – Performance trans-média 21h30 – Nosfell – Live solo – Concert musique et racontars – 1h.Nosfell chante en klokobetz, une langue qu’il s’est fabriqué sur mesure, mais aussi en anglais et en français. Cet artiste, à nul autre semblable, bouillonne d’imagination. C’est pourtant avec la pudeur et le calme d’un griot africain qu’il évoque en chansons les (déjà) légendaires histoires de son pays : Klokochazia. Un pays imaginaire dont la cartographie et les histoires sont tatouées sur sa peau.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com/