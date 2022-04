Nouveau stage organisé par le Cours Florent et le Conservatoire de Limoges du 25 au 29 avril Artscénic Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Nouveau stage organisé par le Cours Florent et le Conservatoire de Limoges du 25 au 29 avril Artscénic, 25 avril 2022, Limoges. Nouveau stage organisé par le Cours Florent et le Conservatoire de Limoges du 25 au 29 avril

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Artscénic

Ce stage s’adresse aux débutants, amateurs éclairés et habitués à la scène (âgés de 17 ans et plus) souhaitant s’essayer à la pratique du jeu, évaluer son niveau ou progresser en vue de se professionnaliser. Deux autres stages seront proposés cet été : ↘ du lundi 25 au samedi 30 juillet (stage de théâtre) ↘ du lundi 22 au samedi 27 août (stage acteur de théâtre et cinéma) Ces stages seront l’occasion de (re)découvrir les plus grands textes de théâtre classique ou contemporain, sur scène, devant et derrière la caméra. Ils se dérouleront dans des conditions professionnelles, en suivant la pédagogie du Cours Florent. Ils se termineront par une audition. **Pour y participer, inscription obligatoire sur** [**coursflorent.fr**](https://www.coursflorent.fr/stages) Tarif : 550 € / stage. Suite au succès des stages de l’été dernier, le Conservatoire à rayonnement régional de Limoges poursuit son partenariat avec le Cours Florent pour proposer un stage acteur de théâtre et cinéma. Artscénic 4 impasse des Charentes, Limoges Limoges Montjovis Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T00:00:00 2022-04-25T23:59:00;2022-04-26T00:00:00 2022-04-26T23:59:00;2022-04-27T00:00:00 2022-04-27T23:59:00;2022-04-28T00:00:00 2022-04-28T23:59:00;2022-04-29T00:00:00 2022-04-29T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Artscénic Adresse 4 impasse des Charentes, Limoges Ville Limoges lieuville Artscénic Limoges Departement Haute-Vienne

Artscénic Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Nouveau stage organisé par le Cours Florent et le Conservatoire de Limoges du 25 au 29 avril Artscénic 2022-04-25 was last modified: by Nouveau stage organisé par le Cours Florent et le Conservatoire de Limoges du 25 au 29 avril Artscénic Artscénic 25 avril 2022 Artscénic Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne