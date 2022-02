Nouveau spectacle : Mars, soeur de la Terre Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou

Nouveau spectacle : Mars, soeur de la Terre Pleumeur-Bodou, 6 février 2022, Pleumeur-Bodou.
Planétarium de Bretagne Parc du Radôme

2022-02-06 16:00:00 – 2022-02-06 17:00:00
Planétarium de Bretagne Parc du Radôme

Si semblable et pourtant si différente de la Terre, la planète Mars a toujours fasciné les hommes. Y-a t-il eu une forme de vie sur Mars ? Que nous apprennent les programmes spatiaux récents sur la planète rouge ?
contact@planetarium-bretagne.bzh +33 2 96 15 80 30 http://www.planetarium-bretagne.bzh/

Planétarium de Bretagne Parc du Radôme
Pleumeur-Bodou
Côtes d'Armor

