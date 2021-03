Nouveau spectacle : Kantxa, entre Landes et Pays Basque, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Moliets-et-Maa.

Nouveau spectacle : Kantxa, entre Landes et Pays Basque 2021-07-13 17:00:00 – 2021-07-13 23:00:00 Place du Village Fronton municipal

Moliets-et-Maa Landes

13 13 EUR Transmettre et faire perdurer la culture basco-landaise, c’est le but de cette soirée complète : un marché de producteurs pour faire le plein des saveurs d’ici (à partir de 17h), un repas aux accents basques (à partir de 19h30) et un spectacle joué sur la Kantxa (aire de jeu) (à 21h). Ecrit par Jean Paul Alègre, conté par Bernard Cazenave et interprété par la compagnie Maritzuli avec les groupes d’échassiers Lous Yemes et Lous Cadetouns et l’académie du grand Chistera. Du Folklore Landais avec les fameux échassiers, des danses Basques, de la pelote à grand chistéra : LE nouveau spectacle de l’été à ne pas manquer! Tous les mardis du 13/07 au 17/08.

+33 5 58 48 56 58

Transmettre et faire perdurer la culture basco-landaise, c’est le but de cette soirée complète : un marché de producteurs pour faire le plein des saveurs d’ici (à partir de 17h), un repas aux accents basques (à partir de 19h30) et un spectacle joué sur la Kantxa (aire de jeu) (à 21h). Ecrit par Jean Paul Alègre, conté par Bernard Cazenave et interprété par la compagnie Maritzuli avec les groupes d’échassiers Lous Yemes et Lous Cadetouns et l’académie du grand Chistera. Du Folklore Landais avec les fameux échassiers, des danses Basques, de la pelote à grand chistéra : LE nouveau spectacle de l’été à ne pas manquer! Tous les mardis du 13/07 au 17/08.

