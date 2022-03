Nouveau spectacle humour “Eh be quoi ?” de Sébastien Laffargue Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Lot-et-Garonne

Nouveau spectacle humour “Eh be quoi ?” de Sébastien Laffargue Duras, 9 avril 2022, Duras. Nouveau spectacle humour “Eh be quoi ?” de Sébastien Laffargue Duras

2022-04-09 – 2022-04-09

Duras Lot-et-Garonne Duras EUR Une belle mère obsédée par la superstition, une amie dépressive, écolo et végan de surcroît, une épouse hanté par la crise de la quarantaine, se laissant un tantinet aller… et lui, bousculé par une paternité récente, et confronté aux difficultés des taches ménagères, imposées par le dictat de l'égalité des sexes ! 1h40 de rire en famille ou entre amis, très loin de l'humour caustique et acerbe, toujours avec tendresse et une bonne dose de folle dérision.

Duras

