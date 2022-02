Nouveau Spectacle au Haras du Pin : CARNAVAL PARTY ! Le Pin-au-Haras, 6 février 2022, Le Pin-au-Haras.

Nouveau Spectacle au Haras du Pin : CARNAVAL PARTY ! Haras national du Pin D 926 Le Pin-au-Haras

2022-02-06 15:00:00 – 2022-02-06 Haras national du Pin D 926

Le Pin-au-Haras Orne Le Pin-au-Haras

Un spectacle équestre plein de couleurs, de fantaisie et de gaieté… Valse vénitienne, voltige, garrocha, dressage et liberté, nos artistes vous présenteront de nombreux numéros truffés d’humour pour vous faire voyager dans le monde festif du Carnaval et amuser les enfants.

Venez déguisés pour partager la fête avec nous !

Distribution de bonbons par nos artistes, à la fin du spectacle.

Des nouveaux artistes et leur savoir-faire :

Antoine et Caroline Lanoy : numéros solos de dressage haute école, maniement de la lance (garrocha), dressage rênes à la ceinture et éventail, pas de deux. Leur cavalerie est constituée de chevaux pure race espagnole, lusitanien et frison.

Marine Forestier : voltige cosaque avec son cheval Valero

Mégane Desesquelle : artiste pluridisciplinaire : liberté, longues rênes, dressage haute école, dextre

Un spectacle équestre plein de couleurs, de fantaisie et de gaieté… Valse vénitienne, voltige, garrocha, dressage et liberté, nos artistes vous présenteront de nombreux numéros truffés d’humour pour vous faire voyager dans le monde festif du…

info@harasnationaldupin.fr +33 2 33 36 68 68

Un spectacle équestre plein de couleurs, de fantaisie et de gaieté… Valse vénitienne, voltige, garrocha, dressage et liberté, nos artistes vous présenteront de nombreux numéros truffés d’humour pour vous faire voyager dans le monde festif du Carnaval et amuser les enfants.

Venez déguisés pour partager la fête avec nous !

Distribution de bonbons par nos artistes, à la fin du spectacle.

Des nouveaux artistes et leur savoir-faire :

Antoine et Caroline Lanoy : numéros solos de dressage haute école, maniement de la lance (garrocha), dressage rênes à la ceinture et éventail, pas de deux. Leur cavalerie est constituée de chevaux pure race espagnole, lusitanien et frison.

Marine Forestier : voltige cosaque avec son cheval Valero

Mégane Desesquelle : artiste pluridisciplinaire : liberté, longues rênes, dressage haute école, dextre

Haras national du Pin D 926 Le Pin-au-Haras

dernière mise à jour : 2022-02-15 par Haras national du Pin