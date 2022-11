Nouveau spectacle : A la découverte de l’Univers invisible

Nouveau spectacle : A la découverte de l’Univers invisible, 12 avril 2022, . Nouveau spectacle : A la découverte de l’Univers invisible



2022-04-12 – 2022-04-12 Le ciel étoilé n’est que la partie visible de l’Univers qui nous entoure. Depuis l’avènement de l’exploration spatiale jusqu’à aujourd’hui, nous percevons aussi l’Univers dans l’invisible grâce à de nouveaux outils comme le James Webb Telescope. dernière mise à jour : 2022-11-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville