Nouveau spectacle : A la découverte de l’Univers invisible Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou

Nouveau spectacle : A la découverte de l’Univers invisible Pleumeur-Bodou, 12 avril 2022, Pleumeur-Bodou. Nouveau spectacle : A la découverte de l’Univers invisible Pleumeur-Bodou

2022-04-12 – 2022-04-12

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Le ciel étoilé n’est que la partie visible de l’Univers qui nous entoure. Depuis l’avènement de l’exploration spatiale jusqu’à aujourd’hui, nous percevons aussi l’Univers dans l’invisible grâce à de nouveaux outils comme le James Webb Telescope. contact@planetarium-bretagne.bzh Le ciel étoilé n’est que la partie visible de l’Univers qui nous entoure. Depuis l’avènement de l’exploration spatiale jusqu’à aujourd’hui, nous percevons aussi l’Univers dans l’invisible grâce à de nouveaux outils comme le James Webb Telescope. Pleumeur-Bodou

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Autres Lieu Pleumeur-Bodou Adresse Ville Pleumeur-Bodou lieuville Pleumeur-Bodou Departement Côtes d'Armor

Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleumeur-bodou/

Nouveau spectacle : A la découverte de l’Univers invisible Pleumeur-Bodou 2022-04-12 was last modified: by Nouveau spectacle : A la découverte de l’Univers invisible Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou 12 avril 2022 Côtes-d’Armor Pleumeur-Bodou

Pleumeur-Bodou Côtes d'Armor