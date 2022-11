Nouveau : Sortie nature « La waide, la cathédrale et le parc de l’Evêché », avec Sabine ROBIN, guide Qualinat, 1 décembre 2022, .

Nouveau : Sortie nature « La waide, la cathédrale et le parc de l’Evêché », avec Sabine ROBIN, guide Qualinat



2022-12-01 – 2022-12-01

Au fait, depuis quand y a-t-il des parcs urbains à Amiens ? C’est quoi le rapport entre la waide et la cathédrale Notre-Dame ? Comment donne-t-on leurs noms aux arbres ? Et pourquoi les arbres donnent-ils leurs noms à plein de gens et plein de lieux ? Vous reprendrez bien une tisane ?

Autant de questions surprenantes auxquelles répondra Sabine ROBIN, guide, passionnée d’histoire et docteur en pharmacie, le temps d’une visite placée sous le signe de la curiosité et de la convivialité. Et comme ça se passe pendant la pause déjeuner, on a le droit d’apporter son casse-croûte !

Billetterie et départ à l’Office de Tourisme / réservation conseillée via notre site internet https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

Au fait, depuis quand y a-t-il des parcs urbains à Amiens ? C’est quoi le rapport entre la waide et la cathédrale Notre-Dame ? Comment donne-t-on leurs noms aux arbres ? Et pourquoi les arbres donnent-ils leurs noms à plein de gens et plein de lieux ? Vous reprendrez bien une tisane ?

Autant de questions surprenantes auxquelles répondra Sabine ROBIN, guide, passionnée d’histoire et docteur en pharmacie, le temps d’une visite placée sous le signe de la curiosité et de la convivialité. Et comme ça se passe pendant la pause déjeuner, on a le droit d’apporter son casse-croûte !

Billetterie et départ à l’Office de Tourisme / réservation conseillée via notre site internet https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

ot@amiens-metropole.com +33 3 22 71 60 50 https://picardie-billet.for-system.com/z8501e3f27246x27246b69125_fr-Sortie-nature-La-waide-la-cathedrale-et-le-parc-de-l-Eveche-Amiens.aspx

dernière mise à jour : 2022-11-24 par