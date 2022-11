Nouveau : Sortie nature « La nature dans la ville » avec Sabine ROBIN, guide Qualinat, 11 décembre 2022, .

2022-12-11 10:30:00 – 2022-12-11 12:30:00

Deux jardins, un ancien cimetière, des grands hommes un peu oubliés, des arbres remarquables pas toujours remarqués, l’arrivée du chemin de fer, deux guerres mondiales, des plantes qu’on mange, des plantes qui soignent et des plantes qu’il ne faut surtout pas manger : Sabine ROBIN, guide, passionnée d’histoire et docteur en pharmacie, vous emmène de l’Office de Tourisme au Square Lemerchier en passant par le square Saint-Denis, le temps d’une balade surprenante et éclectique, placée sous le signe de la curiosité et de la convivialité.

Billetterie et départ à l’Office de Tourisme / réservation conseillée via notre site internet https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

ot@amiens-metropole.com +33 3 22 71 60 50 https://picardie-billet.for-system.com/z8501e3f27246x27246b69127_fr-Sortie-nature-La-nature-dans-la-ville-Amiens.aspx

