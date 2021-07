Bressuire Bressuire Bressuire, Deux-Sèvres Nouveau Skate Park Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Nouveau Skate Park Bressuire, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Bressuire. Nouveau Skate Park 2021-07-12 14:00:00 – 2021-07-13 20:00:00

Bressuire Deux-Sèvres Dans le cadre de l’Année de la Jeunesse. Une occasion de découvrir les nouveaux modules du Skate Park avec des démonstrations. Ouvert à tous ! Dans le cadre de l’Année de la Jeunesse. Une occasion de découvrir les nouveaux modules du Skate Park avec des démonstrations. Ouvert à tous ! +33 5 49 80 49 40 Dans le cadre de l’Année de la Jeunesse. Une occasion de découvrir les nouveaux modules du Skate Park avec des démonstrations. Ouvert à tous ! Mogwai dernière mise à jour : 2021-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Bressuire Adresse Ville Bressuire

Évènements liés