ECHOS DE LA VALLEE DU VENT NOUVEAU SIECLE Lille Catégorie d’Évènement: Lille ECHOS DE LA VALLEE DU VENT NOUVEAU SIECLE Lille, 24 février 2024, Lille. Concert regroupant tous les medleys des films écrits et réalisés par Hayao Miyazaki, avec les musiques composées par Joe Hisaishi et toutes les chansons en japonais.

Tarif : 19.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 15:30 Réservez votre billet ici NOUVEAU SIECLE Place Mendes France 59000 Lille 59 Détails Catégorie d’Évènement: Lille Autres Code postal 59000 Lieu NOUVEAU SIECLE Adresse Place Mendes France Ville Lille Departement 59 Lieu Ville NOUVEAU SIECLE Lille Latitude 50.637141 Longitude 3.059331 latitude longitude 50.637141;3.059331

NOUVEAU SIECLE Lille 59 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/