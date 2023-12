GALA DE CLOTURE NOUVEAU SIECLE Lille Catégories d’Évènement: 59

Lille GALA DE CLOTURE NOUVEAU SIECLE Lille, 10 février 2024, Lille. Dans le cadre du Festival LillariousPour terminer en beauté, Lillarious est allé chercher la crème de la crème des humoristes français et belges. Mené tambours battants par un duo inédit, ce gala FRA/BEL fera date et marquera l’histoire comme étant un grand moment de fusion entre deux nations championnes du monde de LOL.

Tarif : 22.00 – 46.50 euros.

Tarif : 22.00 – 46.50 euros.

Début : 2024-02-10 à 17:00
NOUVEAU SIECLE
Place Mendes France
59000 Lille

